Множество версии, противоречия и неясноти около случая с тримата мъже, открити мъртви в района на бившата хижа "Петрохан".Една от версиите е, че те са действали като секта. Други – че става въпрос за мафиотско убийство, ритуално самоубийство, мексиканска следа, ековръзка, педофилска мрежа, отмъщение. Издирват се още няколко души.Продължава разследването на тежкото криминално престъпление.Полицията посочи, че жертвите са били част от затворено общество с елементи на секта, а в хижата са се провеждали детски лагери, свързани с духовно израстване.Според източници на bTV има съмнение за нередности и евентуално насилие. И трите жертви са с чисто криминално досие.Те са били приятели, планинари и пещерняци, като единият от тях е наемател на хижата.Издирват се още няколко души, обитавали постройката, сред тях и собственика ѝ – Ивайло Калушев, техен приятел.Жители на село Гинци разказват, че обитателите на хижата са били въоръжени и са забранявали движението в планината.Чакат се резултатите от аутопсията.“Много е трудно в този ранен етап на разследването да се правят някакви категорични изводи. Още повече, че за широката общественост не е ясно какви факти са установени. Нормално е в такива ситуации да се разпространяват слухове, които в много случаи нямат нищо общо с действителността“. Това коментира Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.По думите му абсолютно всякакъв трафик там е бил възможен – като се почне от строителни материали, оръжия и се стигне до хора. А друг въпрос е откъде е финансирането за НПО, което се е кръстило национална агенция."Която национална агенция - 22 дни след като се създава, след като влиза в правния мир, започва да съществува, сключва споразумение с цяло министерство, чийто бивш министър, който тогава е бил министър, практически ги защитава. Явно и той знае нещо“, коментира Иван Савов. Става въпрос за Министерството на околната среда и водите и министър Борислав Сандов."И защо ДАНС са отишли там? Те нямат навика да правят такива неща“, попита той.Емануил Йорданов посочи, че не вижда причина служители на ДАНС да бъдат там към този момент и че по-скоро полицията там трябва да си свърши работата."Разбрахме, че в хижита са намерени множество оръжия, които са законни. Тези оръжия би следало да се водят на отчет в местното районно управление. Най-малкото един районен инспектор, който би следвало да отговаря за това място, със сигурност би трябвало за всичките тези четири години, да отишъл да види какви са тези хора, да говори с тях, с какво се занимават и така нататък“, посочи Иван Савов."Гледайки с какво разполагат, гледайки облеквото им, гледайки маниера на поведение, гледайки логото им, трябва да ви кажа, че това не е точно екологична организация. Даже бих казал, че би била всичко друго, но не е и такава“, отбеляза още той.По думите му не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът."Сигурен съм, че полицията вече знае дали е категорично убийство, или ритуално самоубийство и други такива спекулации. Сигурен съм, че полицията знае кой от убитите горе-долу в каква ситуация е убит. Сигурен съм, че полицията вече знае оръжията, които са намерени навънка до телата на убитите дали са използваните оръжия за тяхното убийство, или не. Сигурен съм, че полицията знае доста подробности и работи", коментира Иван Савов."Моето съмнение и страх е, че там е съществувала някакъв вид клетка. Тези хора са били организация, извършвали са някаква дейност. Тази дейност или е била на раба на закона, или е била по някакъв начин контролирана от службите, но в някакъв момент най-вероятно нещо се е объркало", отбеляза той, като подчерта, че изразява спекулации, но е важно да се разбере какво е било."Би могло както да бъде заплаха за националната сигурност, така и да бъде някакъв вид придатък към цялата тази система. И в обратен полюс може да гледаме нещата", допълни Савов.