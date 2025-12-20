Иван Шишиев: Мислех, че сме се примирили и че всеки иска просто да избяга от страната
© Етюд-и-те на София
"Много приятно ни изненада протестът, защото такова нещо не бяхме виждали отдавна", заяви Захариев.
"Арогантността на управляващото мнозинство събуди хората. Това, което видяхме като действия и намерения, показва, че те са се откъснали от своите избиратели, от народа. И точно тази арогантност събуди тази ярост", посочи актьорът пред Bulgaria ON AIR.
Шишиев сподели, че събитията не са го изненадали, но е имало една неочакваност.
"Аз мислех, че малко сме се примирили и че всеки иска просто да избяга от страната... Обществото наистина искаше това правителство просто да бъде свалено, защото е некомпетентно и некадърно", категоричен беше фотографът.
Още по темата
/
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
ПП-ДБ: Протестът остава!
17.12
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
17.12
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
15.12
Още от категорията
/
Етнолог за днешния ден: Хората, които не знаят до каква степен са късметлии, май по-добре да си стоят по домовете си през целия ден
08:59
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.