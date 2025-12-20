Сподели close
Енергията на протеста - какво накара хората да излязат, за да поискат, а и да получат оставката на правителството? Темата коментираха актьорът Ивайло Захариев и Иван Шишиев - фотограф и създател на Facebook страницата "Етюд-и-те на София". 

"Много приятно ни изненада протестът, защото такова нещо не бяхме виждали отдавна", заяви Захариев.

 

"Арогантността на управляващото мнозинство събуди хората. Това, което видяхме като действия и намерения, показва, че те са се откъснали от своите избиратели, от народа. И точно тази арогантност събуди тази ярост", посочи актьорът пред Bulgaria ON AIR.  

Шишиев сподели, че събитията не са го изненадали, но е имало една неочакваност.

"Аз мислех, че малко сме се примирили и че всеки иска просто да избяга от страната... Обществото наистина искаше това правителство просто да бъде свалено, защото е некомпетентно и некадърно", категоричен беше фотографът.