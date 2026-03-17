Иван Шишков, водач на листата на "Прогресивна България" в 6 МИР Враца.
Той посочи, че до два дни се очаква програмата на "Прогресивна България" да бъде публична. "Това, което първо ще направим, е да проектираме всички магистрали. Те не са само "Хемус" и един "Дунав мост“, те са цялата свързаност на България, която никой не е направил до сега. Въпросът е не да се довърши "Хемус", а да се направят всички магистрали. И това е различното, това, което ние ще предложим е различното", каза Шишков пред NOVA. Той обясни, че това ще стане чрез публично-частно партньорство.
"За да променим България, ни трябва подкрепата на хората - да излязат и да гласуват, за да преборим последствията от кражбата, а това е купеният вот. Единственият начин е хората да гласуват. Тогава тежестта на купения вот пада и имаме шанс да свършим тази тежка, но необходима работа", коментира Шишков.
"Единствената политическа сила, която може да получи мнозинството е нашата. Това би било достатъчно голям стимул за хората да гласуват за нас, за да се приключи с политическите кризи. Всеки спортист, защото в нашите листи има много спортисти, тръгва в спортното състезание с една единствена цел - да победи. Ние тръгваме с тази цел. Спортистите в нашата листа са не, за да ни дават кураж. Те са хора, които имат изградена воля и характер, които със сигурност ще допринесат не само с имената си, а с характера си", коментира той.
Шишков отбеляза още, че в предстоящата предизборна кампания "Прогресивна България" ще наблюдава всички политически сили, с изключение на ГЕРБ и ДПС.
Иван Шишков: "Прогресивна България" ще наблюдава всички политически сили, с изключение на ГЕРБ и ДПС
