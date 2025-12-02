Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
Не трябва обаче да се допуска този протест и хората, които участват в него, да бъдат употребени, заяви той. "Както бяха употребени всички протести на прехода. Ние всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z и Радев, и лидерите на "Възраждане“, и на МЕЧ, които провеждат една кремълска линия на политика. Ако по този начин се влезе в предварителни избори, тези хора ще бъдат най-облагодетелствани“, обясни Сотиров.
Протеста той определи като амалгама от представители на различни социални групи и привърженици на различни политически сили. "Но никой от тях не може да застане пред хората и да ги поведе. Всички политици, които са част от това, което се случва, се опитват сега да яхнат протест. Някои бяха освирквани, включително самия президент. Той затова не смее и да се появи сред гражданите. За него голямата драма е, че не може да се случи политическият му проект, ако няма предсрочни избори“, добави Иван Сотиров.
Протестът по същество е бил срещу целия управленски политически елит, не само срещу управлението. "Да, сега преля капката на търпението. Пеевски е най-яркият, най-арогантният представител на този олигархичен корупционен модел на управление, но всички в една или друга степен го правят. Проблемът е системен, корупцията идва от голямото преразпределение на публични ресурси. Властта трябва да знае, че всеки месец, всяка седмица, всеки ден може да има протести, ако продължи по този начин. Трябва да бъдат респектирани и да разберат, че това поведение няма да бъде толерирано повече. Но големият риск е този протест да бъде употребен“, заяви общинският съветник.
Според него в момента няма ясна политическа алтернатива на сегашното управление. "Асен Василев е гаранция, че ПП-ДБ никога не могат да се разберат с ГЕРБ, което прави ГЕРБ заложници на Пеевски. Пеевски търси това. От това, че те непрекъснато го изкарват "човекът, който управлява държавата“, правят безплатно това, за което Доган някога плащаше. Когато го обозначават като водещият в държавата, основният раздавач на порции, те му правят безплатна реклама – той разчита на такъв вот“, обясни Иван Сотиров.
