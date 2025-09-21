ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Таков категоричен: Нашите министри не получават задачи от Пеевски
За напрежението Борисов – Пеевски
Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:
"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."
Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.
На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:
"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."
Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:
"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."
За бюджета и социалната политика
Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети:
"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."
Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:
"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."
Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.
За президентската институция
По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира: "Не става дума за Радев, а за президентската институция. Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."
Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм:
"Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."
За кризата с "Топлофикация София"
Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат 3 месеца без парно и топла вода:
"Максимум до 12 дни един блок ще бъде без отопление. Но проблемът е по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."
Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.
