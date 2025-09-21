Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Иван Таков категоричен: Нашите министри не получават задачи от Пеевски
Автор: Екип Ruse24.bg 09:47Коментари (0)76
© БНТ
Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП - това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков. Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.

За напрежението Борисов – Пеевски

Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:

"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."

Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.

На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:

"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."

Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:

"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."

За бюджета и социалната политика

Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети:

"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."

Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:

"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."

Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.

За президентската институция

По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира: "Не става дума за Радев, а за президентската институция. Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."

Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм:

"Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."

За кризата с "Топлофикация София"

Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат 3 месеца без парно и топла вода:

"Максимум до 12 дни един блок ще бъде без отопление. Но проблемът е по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."

Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.

Още по темата: общо новини по темата: 1564
21.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
предишна страница [ 1/261 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
21:03 / 19.09.2025
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
22:51 / 19.09.2025
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
21:25 / 19.09.2025
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
16:05 / 19.09.2025
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
17:14 / 19.09.2025
Актуални теми
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Поскъпване на хранителните продукти
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: