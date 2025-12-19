Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
Разчитам в новото управление да влязат повече партии от опозицията и нови партии. Сигурен съм, че биха влезли в Народното събрание, ако има честни избори", каза още той.
"Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене - това означава екзекуция на демокрацията. Те искат да назначат администрация, която да наблюдава избирателния процес. Това означава, че Тодор Живково време ще ни се стори демократично.
