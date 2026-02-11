Андрей Гюров е една стъпка в правилната посока.
Това заяви Ивелин Михайлов в кулоарите на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
Той коментира, че за МВР министър най-добрият вариант е Бойко Рашков.
