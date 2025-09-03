ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ивелин Михайлов: НС трябва "да се разтури", ще подкрепим вота на недоверие
По думите му Народното събрание трябва "да се разтури".
"От "Величие" ще подкрепим протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект", допълни Михайлов.
Припомняме, че по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че през следващите дни заедно с МЕЧ и АПС ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1502
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: