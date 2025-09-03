Ивелин Михайлов: НС трябва "да се разтури", ще подкрепим вота на недоверие

© Булфото От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството", заяви пред журналисти лидерът на партията Ивелин Михайлов преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.



По думите му Народното събрание трябва "да се разтури".



"От "Величие" ще подкрепим протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект", допълни Михайлов.



Припомняме, че по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че през следващите дни заедно с МЕЧ и АПС ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.