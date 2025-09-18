Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми каза "мишка"

© Влизайки в НС случайно се разминах по коридора с Пеевски и той с най-нежния глас ми каза "мишка". Когато искаш да кажеш нещо на някого, му го казваш в лицето. Това заяви пред журналисти лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде репортер на "Фокус".



"Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи", казва Михайлов.



"Нежните наименования са различни, някои хора си казват пиленца и патенца, ние може да си казваме мишка и прасе. Това е недопустимо поведение на политик, и мъж, които иска да се покаже, че е властимащ", каза още той.