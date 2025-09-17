ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
"Ние на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има много хора, които са в позиция на чудене дали да подкрепят вота на недоверие или не". Така той коментира вота на недоверие.
Ивелин Михайлов заяви, че ще разкрие нова схема, "която показва тотална липса на институции в България".
"Това се случва по морето. Отиват институциите, заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или собствениците заведения, решат да обжалват, ще им отнеме 2-3 години, а това са големи загуби - така те се задължават да дават рекет или да бъдат послушни на властта и да си мълчат", твърди Михайлов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1543
|предишна страница [ 1/258 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: