© Ще пуснем сигнал в Европейската комисия по правата на човека, защото в България правосъдният министър заплашва цяла една партия - "Величие". Имаме видео, на което Георги Георгиев казва, че "трябва да бъде впрегнат целият държавен апарат, за да бъде смазана тази организация". (бел. ред. "Величие"). Това заяви пред журналисти лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде репортер на "Фокус".



"Ние на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има много хора, които са в позиция на чудене дали да подкрепят вота на недоверие или не". Така той коментира вота на недоверие.



Ивелин Михайлов заяви, че ще разкрие нова схема, "която показва тотална липса на институции в България".



"Това се случва по морето. Отиват институциите, заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или собствениците заведения, решат да обжалват, ще им отнеме 2-3 години, а това са големи загуби - така те се задължават да дават рекет или да бъдат послушни на властта и да си мълчат", твърди Михайлов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.