Искаме да изкажем възмущението си от съда вчера, който остави Благомир Коцев в ареста. Въпреки че човекът се пречупи, каза, че се отказва от кметския пост и е готов да се откаже от политиката, само и само да няма такива репресии срещу него. Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.



"Ние видяхме какво направи Делян Пеевски. Той показа, че ще бъде безмилостен. Показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Той показа, че независимо от всичко - той управлява в тази държава", допълни Михайлов.



Лидерът на "Величие" изрази и критика към Европейския съюз и Урсула фон дер Лайен.



"Европейският съюз се провали в това, че той ни заблуди, че имаме европейски ценности и свобода, че имаме закон без граници, който важи за всички. Но това, което виждам аз от ЕС е подкрепа на диктатура. И това, което ние ще направим, е да я свалим (бел. ред. Урсула фон дер Лайен). Имаме готов план", каза още Ивелин Михайлов.



