Ивелин Михайлов обяви правителството за незаконно избрано, "Величие" ще търси подкрепа за сезиране на Конституционния съд

© Булфото (архив) Осем депутати, обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора на министър-председател и министерски съвет. Това обяви в кулоарите на парламента председателят на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде репортер на "Фокус". Това показвала тяхна справка.



Той изброи и имената на въпросните - Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешреф Ешреф, Иван Кючуков, Павлин Йотов, Теменужка Петкова.



"Когато махнем тези осем депутата от избора на министър-председател и министерски съвет се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което е избрано това правителство", каза Михайлов и според него решенията от 16 януари били нелегитимни.



"Ще започнем разговори с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решенията на Министерски съвет са незаконни", посочи той.