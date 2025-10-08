ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивелин Михайлов се оплака от натиск от Борисов
Това съобщи председателят на ПГ на "Величие'' Ивелин Михайлов пред журналисти и разказа:
"Той ме беше повикал в централата на ГЕРБ през пролетта на 2023 г., за да ми каже, че в община Ветрино трябва да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го помолила за това нещо“, посочи той и допълни, че е подавал сигнали по този казус до компетентните органи, но никоя институция не е предприела нищо".
Михайлов коментира и казуса със статията на "The Wall Street Journal".
"Съединените щати най-накрая взеха позиция относно управлението в България. В статия в "Уолстрийт джърнъл“ ни показаха какво е извършил Бойко Борисов, един от петимата скрити министър-председатели. Борисов е изтъргувал национален интерес за стратегически за България обекти за хора, които са санкционирани по закона "Магнитски“ за корупция в особено големи размери", допълни Михайлов.
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
10:43 / 06.10.2025
