Ивелин Михайлов се оплака от натиск от Борисов
Автор: Георги Кирилов 12:40Коментари (0)71
© Булфото
Преди да влезна в политиката, бях изнудван от лидера на ГЕРБ заради външен интерес. 

Това съобщи председателят на ПГ на "Величие'' Ивелин Михайлов пред журналисти и разказа: 

"Той ме беше повикал в централата на ГЕРБ през пролетта на 2023 г., за да ми каже, че в община Ветрино трябва да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го помолила за това нещо“, посочи той и допълни, че е подавал сигнали по този казус до компетентните органи, но никоя институция не е предприела нищо". 

Михайлов коментира и казуса със статията на "The Wall Street Journal". 

"Съединените щати най-накрая взеха позиция относно управлението в България. В статия в "Уолстрийт джърнъл“ ни показаха какво е извършил Бойко Борисов, един от петимата скрити министър-председатели. Борисов е изтъргувал национален интерес за стратегически за България обекти за хора, които са санкционирани по закона "Магнитски“ за корупция в особено големи размери", допълни Михайлов.

08.10.2025 ,,Ако искаме да сме богати като германците'': ДСБ искат съкращения на почивни дни и служители
08.10.2025 Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
08.10.2025 Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!
08.10.2025 Румен Христов: Предлагаме въвеждането на законов "период на охлаждане" - забрана държавният глава да се занимава с политика две години след напускане на поста
07.10.2025 Запрянов: Ще поискаме усилване на охраната на въздушното си пространство
06.10.2025 Костадин Костадинов: Когато имаш такива безличности начело на държавата, такова ще е и състоянието й
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
20:38 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
17:07 / 06.10.2025
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
12:01 / 06.10.2025
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
12:08 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:56 / 06.10.2025
Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
16:52 / 06.10.2025
