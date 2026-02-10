Сподели close
Не сме обсъждали с президента Илияна Йотова името на служебния премиер, но според мен най-добре да е Андрей Гюров. Това заяви лидерът на “Величие" Ивелин Михайлов след консултациите в държавния глава, предаде репортер на ФОКУС.

Според Михайлов Гюров е "контрапункт, на всичко което Борисов и Пеевски са представили в другата посока".

"Дали е добър или лош, поне ще има някакъв баланс", каза той. 

“Ние имаме нашето виждане: Андрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", смятат от АПС, които също бяха на среща с президента. Според МЕЧ също подходящият кандидат за служебен премиер е Гюров.

"Това което обсъждахме е бомбата, която Борисов и Пеевски заложиха с напускането на управлението, защото нещата, които те предизвикаха на 100% стана така че има шоково цени навсякъде. Това нещо Борисов и Пеевски ще се опитат да го припишат на служебното правителството", каза Михайлов. 

По думите му предстои проблем с горивата и цените ще продължават да се повишават.