Ивелин Попов: Надявам се всички наши отбори да влязат в груповите фази на евротурнирите

Ивелин Попов, който е бивш капитан на националния отбор на България и трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017), даде ексклузивно интервю за радио и агенция "Фокус", в което говори за представянето на родните отбори в евротурнирите този сезон.



"Отборите се представят добре. Дай боже, абсолютно всички да продължат максимално напред, дай боже, и няколко клуба да влязат в груповия етап на европейските клубни турнири, защото по този начин развиват самите си клубове. Отделно другите клубове, които не играят в Европа, ще им бъде по-приятно и по-хубаво да играят срещу такива съперници, които се подвизават и на европейските сцени през седмицата", започна Попето.



"Ще използвам едно клише на Любо Пенев - "да отлепим ютията" и малко да се заговори в Европа като държава, като клубен футбол, и така. Да бъдем малко по-позитивни, за да ни се случват нещата. Понякога от стискане държим и живеем в миналото. Съдбата ни дава нови успехи, нови подвизи и нови имена в европейския футбол", завърши Попов.



