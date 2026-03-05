Когато условията на пътя не са идеални е необходимо повече внимание от страна на мотористите, по-голяма дистанция, по-обрана скорост и всички маневри да се извършват доста по-плавно. Това каза създателят на Фейсбук групата "Безопасно с мотор на пътя“ Иво Конов внас водещ Ася Александрова.Групата е създадена в помощ на начинаещите мотористи, които според него не получават достатъчно подготовка в курсовете. "Програмите за обучение и начинът, по който се провеждат обученията в курсовете за категория А, не са променяни от години и са доста неадекватни. Там не се преподават и разясняват достатъчно базови принципи. На практика те генерират самоубийци на пътя, защото реалните условия са съвсем различни. Обикновено излизат мотористи, които имат категория, мислят си, че могат да карат, качват се на мотор, тръгват и попадат в непозната ситуация. Идва паниката, правят грешна маневра и произшествие. Неправилното ползване на спирачка означава падане. В курсовете например не се казва, че предната спирачка може да се ползва за стабилизиране на мотора, а не просто за намаляване на скоростта и инерцията. Това са особености, които трябва да знае всеки моторист, защото на пътя има постоянна динамика – завои, прави отсечки, намаляване, ускоряване“, обясни Конов.Освен дискусиите във Фейсбук групата, поне веднъж месечно той организира и практически обучения, интересът към които е все по-голям.През последните години броят на моторите на пътя се увеличава все повече, а трафикът става все по-натоварен. "Най-големите опасности на пътя за мотористите са самите мотористи – с поведението си, което невинаги е адекватно, с това, че не се съобразяват достатъчно с останалите участници в движението, с това, че не преценяват правилно пътната обстановка“, поясни Иво Конов.Той обърна внимание на факторите, които влияят върху движението на мотора на пътя. Температурата на въздуха се отразява върху температурата на асфалта. Мокрият асфалт е предпоставка за неустойчивост, но моторите са значително по-устойчиви на мокра настилка, отколкото автомобилите, отбеляза гостът. "Много е трудно да се получи аквапланинг. Проблемът е, че ако не се спазва достатъчно дистанция и не се извършват плавно всички маневри, тогава може да се получи блокировка на колелетата заради по-малкото сцепление от водата по асфалта и да се стигне до произшествие. Студеният асфалт е фактор, с който всички трябва да се съобразяват, тъй като от температурата на асфалта зависи температурата на гумите, от което зависи тяхната еластичност и съответно сцеплението. Ако асфалтът е по-студен, както е в момента в този преходен период, е необходимо по-дълго време да се подгряват гумите, да се кара по-плавно, да се поддържа по-голяма дистанция и скоростта да бъде по-обрана, за да има възможност за реакция, ако нещо се случи и е необходимо да се реагира“, обясни той.Кишата и листата на пътя създават предпоставка моторът да е изключително нестабилен, отбеляза Иво Конов. "Когато има такъв участък, през който трябва да се премине, моторът трябва да бъде прав, колкото може по-плавно да се извършват всякакви маневри, да не се подава газ, да не се пипа спирачката излишно, защото моторът е нестабилен и много лесно може да се подхлъзне“, предупреди той.