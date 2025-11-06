Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
©
"Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците. Кръстили сте турнир на този човек? И го каните да присъства? Възможно ли е такова гнусно падение? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче? Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори? Нормални ли сте", попита той.
"Фокус" съобщава, че двукратните международни първенци за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 години.
За новината стана ясно от сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на състезателката Александра Фейгин, пише БНР.
Още по темата
/
Киселова към Радослав Янков: Благодарим Ви, че продължавате да се борите и да развявате гордо българския флаг
18.02
Безплатно обучение по ски и различни забавни предизвикателства по време на първото издание на Европейска седмица на зимните спортове
22.01
Киселова поздрави Алберт Попов: Доказахте, че с решителност, вяра и безрезервна любов към спорта можете да постигнете всичко
09.01
Още от категорията
/
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
11:26
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:25
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:24
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
05.11
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:42 / 05.11.2025
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
19:34 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
18:21 / 05.11.2025
Отстраниха от Държавен фонд "Земеделие" служителя, поискал подкуп...
17:50 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:50 / 05.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:24 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.