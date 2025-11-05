Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
© Актуално
Тази "партийно-мафиотска система" и система, в която партиите са "кланове с един господар", не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.
Това заяви писателят и сценарист Иво Сиромахов в предаването "Студио Actualno", коментирайки политическия дневен ред в страната.
По думите му, в момента гражданите в България не са питани за нищо. "Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов.
Той коментира и напускането си от екипа на Слави Трифонов, като заяви, че не се е готвел за това, но свободата на словото е била застрашена.
"Когато няма свобода на словото, няма никаква свобода, тогава се превръщаме в диктатура", убеден е Иво Сиромахов.
Сценаристът уточни, че никога не е бил член или част от партия ИТН и действията ѝ не му влияят, освен ако не бъде "настъпен някой важен принцип, който може да увреди обществото".
"Аз не гласувам от 2009 г., защото няма за кого да гласувам, аз не виждам себе си в нито една от политическите партии. Не знам какви са идеите на политическите партии, има само едни кухи фрази и голи обещания, които не се базират на нищо", каза още Сиромахов.
Според него в България има сериозен проблем с това, че политиката се е превърнала в "надиграване на дребно и боричкане на отделни малки тарикатски банди".
Още от категорията
/
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
12:47
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
Мирослава Кацарова за Plovdiv Jazz Fest: Все повече сме отбелязани на картата на европейските джаз фестивали
04.11
Любомир Каримански: Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено вътре в самата страна
04.11
Дацов: Ако някой смята, че растеж се прави, като се увеличават данъците, просто измисля нова икономика
04.11
Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа е доктрина, заложена от Тръмп
04.11
Станислав Почекански: Условията, при които работят артистите у нас е болна тема, която винаги остава на заден план
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.