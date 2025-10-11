Новини
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави Трифонов
Автор: Илиана Пенова 19:26Коментари (0)22
©
Иво Сиромахов вече не е част от екипа на 7/8 TV. Това обяви самият той в собствения си Фейсбук профил.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена", пише той.

"На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

Те другото си го имат", казва още в публикацията си.

Вчера Сиромахов се обърна към Тошко Йорданов отново чрез Фейсбук публикция, изразяваща позицията на Сиромахов относно предлагания от ИТН закон за личната информация.






