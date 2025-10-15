Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?
Това написа писателят Иво Сиромахов в своя Facebook по отношение на критиките към трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар за снимката му по-рано през деня с лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.
"Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?", написа още Сиромахов и попита още няколко въпроса:
"Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци? Кои сте изобщо? От коя дупка църкате? Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?".
Писателят похвали още шампиона по вдигане на тежести като заяви, че той свети високо над критиците, на върха.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.