Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.
От Министерството на правосъдието бе съобщено, че искането е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Според него след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.
Според министър Янкулов правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона, а продължаващото фактическо изпълнение на функциите от негова страна създава сериозна институционална криза.
Избират нов и.ф. главен прокурор
©
Още по темата
/
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
04.12
Още от категорията
/
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
25.02
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
25.02
Смениха шефа на АПИ
25.02
Министър Трайков: България е на прага да завърши ключови етапи от изграждането на Вертикалния газов коридор на своя територия
25.02
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
25.02
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Карлос Насар пред ФОКУС: Надявам се България все така да върви н...
22:39 / 25.02.2026
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко и...
22:17 / 25.02.2026
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна
22:16 / 25.02.2026
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопацие...
22:15 / 25.02.2026
Д-р Николова: Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а...
20:43 / 25.02.2026
След хиляди километри пътуване мечките Гордо и Флоренция вече са ...
19:58 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.