Днес избират нов съдия на позиция прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместниците му.

ФОКУС припомня, че Борислав Сарафов е поискал да присъства на действията по определяне на нов съдия

Досега този пост заемаше Даниела Талева, но нейният мандат изтече. Сега тя ще се върне обратно на заеманата преди това длъжност, а именно "съдия“ в Софийския градски съд, считано от 07.12.2025 г.