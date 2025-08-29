Изчезна 65-годишен мъж от София, дъщеря му моли за помощ

© Facebook Баща ми Григор изчезна. Това написа Мария Балчева в личния си профил във Facebook.



Ето какво още зобави тя: "Той е 65-годишен мъж, който е в неизвестност от миналия четвъртък. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома ни и оттогава няма никаква следа от него.



Телефонът му е изключен и не сме имали никакъв контакт. През последните месеци забелязахме, че поведението му се промени – беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи.



Изключително притеснени сме и молим, ако някой има информация или го е виждал, да се свърже с мен или с най-близкото районно управление на полицията".