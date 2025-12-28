Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
© МВР
Лична карта, но за деца между 14 и 18 години, вече ще струва 21 лева или малко под 11 евро. В момента тя е 14 лева.
Ако моментът за смяна на документите е дошъл и искате да се възползвате от старите цени, те са в сила само още два дни - до 30 декември, предава NOVA.
Още по темата
/
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
15:19
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
11:39
Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
26.12
"Ние, потребителите": Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.
25.12
Още от категорията
/
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
27.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Патриарх Даниил и църковната делегация пристигнаха в Истанбул за мирно посещение в Вселенската патриаршия
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.