Издирва се 20-годишен младеж от София

© Близки издирват 20-годишния Росен Божилов от София, който е в неизвестност вече трети ден. Младежът е висок около 170 см, със светло кестенява коса.



Телефонът на момчето е изключен. Ако някой има информация за него, може да се свърже на посочените телефони:



0895001862



0899587878