Издирваната от ФРБ криптокралица Ружа Игнатова може да се укрива в Кейптаун

© Основателят на OneCoin и предполагаема "криптокралица“ Ружа Игнатова, която е включена в базата данни на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ като един от десетте най-издирвани бегълци от 2022 година насам, се твърди, че е жива и живее в Кейптаун, съобщава изданието Cape Town Etc., като се позовава на медийни доклади.



В момента САЩ са предложили награда до пет милиона долара за информация, която ще доведе до ареста и осъждането на Игнатова.



В миналото бяха разпространени доклади за убийството й, като една от версиите – според Coin Geek - предполагаше, че е била "нарязана на парчета“ от мафиотски бос и изхвърлена в Йонийско море.



Полицията в Германия обаче потвърди, че проучва дали тя може да е жива и да се крие в Южна Африка, съобщава Daily Maverick.



Улики за местонахождението на Игнатова, които предполагат, че тя е в Южна Африка, бяха съобщени за първи път в Германия, в документалнияа филм Die Kryptoqueen – Ruja Ignatova und ihr Milliarden-Betrug на регионалната телевизионна мрежа WDR.



Германското издание Der Spiegel също публикува статия на 8 ноември, в която се посочва, че властите подозират, че предишните съобщения за смъртта на Игнатова са неверни. След това те съсредоточиха вниманието си върху следите, водещи към Република Южна Африка.



През 2023 година Cape Town Etc., че един от четиримата души, които бяха смъртоносно простреляни в Констанция на 25 май 2023 година, е идентифициран като Красимир Николаев Каменов, - беглец, издирван от Интерпол. При стрелбата загинаха Каменов, съпругата му Гергана и още двама души.



По-късно излезе наяве, че Каменов има връзки с Игнатова. Той бе издирван във връзка с убийството на бившия полицай Любомир Иванов в София през март 2022 година.



Документи, открити в дома на Иванов след убийството му, предполагаха, че самата Игнатова може да е била убита през ноември 2018 година, но тогава нямаше официално потвърждение за смъртта й.



Твърди се, че Игнатова е участвала в мащабна схема за измама, която е започнала приблизително през 2014 година. Тя и други участници са измамили инвеститори от цял свят с милиарди долари чрез OneCoin Ltd., базирана в България компания, която предлага на пазара предполагаема криптовалута.



Твърди се, че Игнатова е направила неверни изявления и изявления пред физически лица за "привличане на инвестиции в OneCoin“, където е инструктирала жертвите да прехвърлят инвестиционни средства към сметки в OneCoin за закупуване на пакети OneCoin, което е накарало жертвите да изпращат банкови преводи, представляващи тези инвестиции.