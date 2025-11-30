Издирват 25-годишния Станко
©
По данни на родителите му – Бинка и Милко Скечелиеви, липсата на сина им е установена в сряда сутринта. Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил личните си вещи и мобилния си телефон вкъщи включен за зареждане, което прави локализирането му невъзможно чрез техника.
Към момента основната насока в търсенето води към съседния град Крън. По неофициална информация, достигнала до семейството, Станко е бил забелязан в района на града.
Те описват сина си като по-затворен характер, тих и притеснителен, който "не говори много“. Споделят, че в търсенето им помагат приятели и братовчеди, но към момента конкретен резултат няма, предаде NOVA.
В операцията по издирването се включи и спасителен клуб "Бъдеще“. От организацията съобщиха, че координират действията си с органите на МВР и организират групи от доброволци, които да обходят периметъра.
Станко Скечелиев е на видима възраст 25 години, висок около 175 см, със слабо телосложение и кафяви очи. В деня на изчезването си е бил облечен с черно яке, тъмен анцуг и бели кецове.
Всеки, който има информация за местонахождението на Станко или го е забелязал, може да сигнализира на тел. 112.
Още от категорията
/
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
22:46
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Икономисти посъветваха: Важно е да има приет бюджет до края на годината или в първите дни на 2026 г.
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.