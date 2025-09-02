Издирват 43-годишен мъж от София

© По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж от София. Станислав Василев Юмерски е на 43 години от ж.к. "Овча купел“.



Мъжът е в неизвестност от началото на август.



Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния“. На 20 август колата е засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел Памукчии, в посока Бургас.



Юмерски е висок около 1,80 метра, с нормално телосложение. Според близките му той е с кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.



Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.