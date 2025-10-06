© Изкуственият интелект ще концентрира силна добавена стойност, но и ще увеличи неравенствата между страните. Икономиката ни ще расте, ако имаме повече дигитални създатели, а не само ползватели. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред студенти по време на Младежкия икономически форум в УНСС.



Той цитира изследвания, според които изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света в следващите 15 години, но това нарастване на икономиката ще е неравномерно. "Дали ще вземем повече или по-малко от това преразпределение зависи от това дали ще имаме повече дигитални създатели. За да имаме такива са ни нужни повече хора, които учат математика, физика и химия“, обясни министър Вълчев. Той припомни, че една от програмите на МОН е именно да възпроизведе математическите школи и тези по природни науки. По думите му институтът INSAIT взема най-добрите математици от училищата в България, защото хора с математически познания и умения са необходими за създаване на изкуствен интелект.



Той отбеляза, че изкуственият интелект ще спестява много време и ще увеличава производителността. Това означава, че една част от професиите, свързани с високоспециализиран труд, ще имат нужда от по-малко работни места. По думите му в бъдеще все по-важни ще стават базовите знания и умения. Те правят един млад човек по-функционален и приспособен и му помагат по-лесно да се адаптира към промяната в професията. Те включват добрата, широка хуманитарна основа – трябва да се четат повече книги, не само специализирани, но и художествена литература, отбеляза министърът.



Според него още по-важни ще бъдат уменията, свързани с абстрактната интелигентност и концентрацията. "Много хора казват, че концентрацията е умението на XXI век, а неспособността ни за концентрация е една от пандемиите, с която се сблъскваме заради продължителното стоене пред екрана“, отбеляза министър Вълчев. Той посочи, че това също е един от парадоксите на новата ера – ако искаме да формираме умения за дигиталната епоха, трябва да си скрием екраните в ранна възраст. "Трябва да намерим тази култура на здравословно ползване на екрани, както има такава на здравословно хранене“, отбеляза министърът по време на форума.



Събитието се провежда от 2003 г., а организатори са Студентският съвет на УНСС. Тази година темата е "Перспективи и предизвикателства пред младите хора и висшите училища в ерата на изкуствения интелект“. Във форума участваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, председателят на Студентския съвет в УНСС Калоян Стефанов и председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, преподаватели и студенти.