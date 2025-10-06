Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света?
Автор: Илиана Пенова 16:40Коментари (0)60
©
Изкуственият интелект ще концентрира силна добавена стойност, но и ще увеличи неравенствата между страните. Икономиката ни ще расте, ако имаме повече дигитални създатели, а не само ползватели. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред студенти по време на Младежкия икономически форум в УНСС.

Той цитира изследвания, според които изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света в следващите 15 години, но това нарастване на икономиката ще е неравномерно. "Дали ще вземем повече или по-малко от това преразпределение зависи от това дали ще имаме повече дигитални създатели. За да имаме такива са ни нужни повече хора, които учат математика, физика и химия“, обясни министър Вълчев. Той припомни, че една от програмите на МОН е именно да възпроизведе математическите школи и тези по природни науки. По думите му институтът INSAIT взема най-добрите математици от училищата в България, защото хора с математически познания и умения са необходими за създаване на изкуствен интелект.

Той отбеляза, че изкуственият интелект ще спестява много време и ще увеличава производителността. Това означава, че една част от професиите, свързани с високоспециализиран труд, ще имат нужда от по-малко работни места. По думите му в бъдеще все по-важни ще стават базовите знания и умения. Те правят един млад човек по-функционален и приспособен и му помагат по-лесно да се адаптира към промяната в професията. Те включват добрата, широка хуманитарна основа – трябва да се четат повече книги, не само специализирани, но и художествена литература, отбеляза министърът.

Според него още по-важни ще бъдат уменията, свързани с абстрактната интелигентност и концентрацията. "Много хора казват, че концентрацията е умението на  XXI век, а неспособността ни за концентрация е една от пандемиите, с която се сблъскваме заради продължителното стоене пред екрана“, отбеляза министър Вълчев. Той посочи, че това също е един от парадоксите на новата ера – ако искаме да формираме умения за дигиталната епоха, трябва да си скрием екраните в ранна възраст. "Трябва да намерим тази култура на здравословно ползване на екрани, както има такава на здравословно хранене“, отбеляза министърът по време на форума.

Събитието се провежда от 2003 г., а организатори са Студентският съвет на УНСС. Тази година темата е "Перспективи и предизвикателства пред младите хора и висшите училища в ерата на изкуствения интелект“. Във форума участваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, председателят на Студентския съвет в УНСС Калоян Стефанов и председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел  Стойков, преподаватели и студенти.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
10:46 / 04.10.2025
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
12:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Световна черна хроника
Социално недоволство във Франция
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: