Готова е една от експертизите за катастрофата в София, при която кола се вряза в автобус. При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.



Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.



Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.



Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.



Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и "Пирогов“ са с множество фрактури.



