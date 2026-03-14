На фона на предстоящата предизборна кампания днес работата на Народното събрание бе особено усилена, но "важните" теми за някои депутати очевидно остават други.Фоторепортер на БГНЕС е уловил как народен представител разглежда най-новия модел автомобил на италианската класика, вместо да следи дебата в пленарната зала.Става дума за новия модел Ferrari Amalfi Spider, чиято цена започва от 270 000 евро.Моделът беше представен у нас днес и вероятно човекът бърза да го огледа. Дали за покупка, дали за нещо друго - може да гадаем. Може би пък иска да се придвижва бързо между избирателите в бъдещата кампания.