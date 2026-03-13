От 18 до 22 март Международен панаир Пловдив отново се превръща в притегателно място за всички, които обичат природата, активния отдих и градината. Двете утвърдени изложби – "Природа. Лов. Риболов“ и "Цветна пролет“, събират на едно място производители, търговци, институции и хиляди посетители."Природа. Лов. Риболов“ отбелязва своето 30-о издание. Изложението се провежда под егидата на Министерството на земеделието и храните и се организира от Международен панаир Пловдив. Партньори са Изпълнителната агенция по горите, Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България“, Лесотехническият университет и Агенцията по рибарство и аквакултури.Тенденциите за 2026 г. показват ръст на нови изложители с 30% и увеличение на изложбените площи при традиционните участници в пъти спрямо миналата година. Затова експозицията е разположена в две панаирни палати. Търговската зона е в Палата №3, а атракционната зона - в Палата №7, която е аранжирана от партньорите на изложението. Трофейна изложба, демонстрации и събития за публиката са малка част програмата, която са подготвили заедно с шестте държавни горски предприятия.В Палата №3 компании от България, Полша, Гърция и други държави ще представят широка гама продукти и оборудване за лов, риболов и активен отдих. Експозицията включва ловни стоки, специализирано облекло и аксесоари, въдици, плувки и различни видове захранка. Представени са още рибарски лодки, мини яхти и ATV машини. Посетителите ще открият палатки, къмпинг оборудване и занаятчийски принадлежности за лов и планински туризъм. Специално за изложението много от фирмите предлагат атрактивни ценови отстъпки. На щандовете ще има и томболи, награди и ваучери за посетителите.Изложбата "Цветна пролет“ традиционно носи свежо настроение и вдъхновение за дома и градината. Тя представя богато разнообразие от цветя, овошки, разсади, декоративни растения и билки, както и препарати, торове и решения за поддържане на зелените пространства. Посетителите могат да се запознаят с нови модели градинска техника и оборудване – от почистващи машини до модерни роботизирани косачки, различни видове кашпи и аксесоари за озеленяване. Изложението събира производители, търговци и градински центрове от цялата страна и предлага практични решения както за професионалисти, така и за любители градинари и хоби фермери.Със своята богата експозиция и разнообразна програма "Природа. Лов. Риболов“ и "Цветна пролет“ отново показват как природата, активният начин на живот и грижата за зелената среда се превръщат в част от съвременния стил на живот. До 22 март Международен панаир Пловдив ще бъде място за срещи, нови идеи и пролетно вдъхновение.