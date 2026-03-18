Актьорът Ивайло Захариев, станал известен с участието си в хитовия български сериал "Под прикритие" използва социалната мрежа, за да предупреди феновете си, че измамници използват самоличността му.С публикация във фейсбук популярният актьор иска да предупреди всички, които го следват да не добавят фалшивия профил, тъй като измамниците са започнали да изпращат съобщения от негово име, но не съобщава какво точно съдържат те."Приятели, искам да ви предупредя, че из Фейсбук се подвизава един фалшив профил, който пише и добавя наред. Моля, да го докладвате! Не съм аз. Това тук е единственият ми официален профил за фенове". споделя Захариев.