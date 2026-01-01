Сподели close
Празници са и всеки от нас чака подаръка си под елхата. Някои пратки много закъсняха заради натоварването и измамниците видяха поредната ниша, за да ни атакуват. В последните дни по имейлите се появи съобщение, уж от куриерската фирма Еконт.

ФОКУС публикува текста, но ви предупреждава:

Вашата пратка ви очаква!

Здравейте,

За да осигурим най-бързото и удобно получаване на вашата пратка, е необходимо да финализирате плащането на останалите такси.

Молим ви да извършите плащането като натиснете бутона по-долу.

Платете сега

След успешното плащане, вашата пратка ще бъде доставена във възможно най-кратък срок на предпочетения от вас адрес или офис на Еконт.

Благодарим, че избрахте услугите ни!

При никакви положения не кликвайте на банера "платете сега" и не въвеждайте банкова сметка, не превеждайте и пари!

Това е фишинг атака, целяща да източи сметката ви, предупреждава ФОКУС.