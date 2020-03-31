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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:41 / 31.03.2020Êîìåíòàðè (14)55
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"Äæèïèòàòà ïî ñâåòà ñàìè ñè çàêóïóâàò ïðåäïàçíèòå ñðåäñòâà. Øàëúò å âúçìîæíî äà ñå ïðèåìà çà ìàñêà, íî âðåìåòî ñå çàòîïëÿ è å ïî-äîáðå äà áúäåì ñ èñòèíñêà ìàñêà. Çíàåòå, ÷å èìà ïðîòèâîðå÷èâè âåðñèè çà íîñåíåòî íà ìàñêè. ÑÇÎ ïî-ñêîðî íå ïðåïîðú÷âà íîñåíåòî íà ìàñêè îò çäðàâè ëèöà.

Îñíîâíèòå èçòî÷íèöè, êîèòî ïîëçâàìå çà âúâåæäàíåòî íà ìåðêè, ñà Êèòàé, Þæíà Êîðåÿ, Èçðàåë è íÿêîè äðóãè ãîëåìè äúðæàâè. Â Àâñòðèÿ è Èçðàåë îò ñíîùè ìàñêèòå ñà çàäúëæèòåëíè".

Òîâà çàÿâè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëà
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Ama Vie Seriozni li ste????? Leeleeeee,kolko narod shte se zarazi! Ne stavaite smeshni.....
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À íà ãåíåðàëà ìàñêàòà êúääå ìó å...???
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Ñåãà å òîïëî è øàë÷å íå ñå ïðåïîðú÷âà
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À ìóñòàöèòå..? Àêî ñà ïî ãîëåìè äå
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Ùîì øàëà å ìàñêà, ñëåäîâàòåëíî è âñÿêà ÿêà íà ãîðíèùå èëè ÿêå å ìàñêà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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