Изплащането на пенсиите ще започне от 9 февруари
Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това.
Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г.
- На 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.
- Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари, понеделник.
