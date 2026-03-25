Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация: Това е най-сериозната криза
"Със сигурност – да – това е най-сериозната криза, която някога се е случвала, най-сериозното затруднение на пазара, най-сериозния скок на цените и ако така продължава, тенденциите биха били лоши. За щастие има и добри новини от време на време. Добрите на Благовещение са, че 3% са по-ниски цените днес, отколкото вчера, това е резултат от изказването на американския президент, че се търси споразумение с Иран в посока прекратяване на огъня, тоест примирие. Въпреки че Иран отрича, азиатските пазари реагираха и цените паднаха с 3%.“
По отношение на цените на горивата у нас, Делчев подчерта пред БНТ, че реакцията при поскъпване е значително по-бърза от тази при поевтиняване.
"По-бързо се увеличават, факт. По-бързо се увеличават, по-бавно спадат. Редица икономически условия влияят на това. На първо място това, което трябва да се случи е да се прекратят военните действия, иначе такива временни явления с по 3-4% надолу, но все пак около 100 долара, напомням, че 100 долара е близо 50% повече от това, което беше преди началото на военните действия и респективно цената на колонката също скочи в България доста и по цял свят. Време трябва да мине, трябва да се сключи примирие, да спрат военните действия, да се отвори Ормузкия проток и независимо от това трябват месеци за да се стабилизира пазара и да и цените отново да стигнат нивата от преди войната.“
Двойно повече от предходните избори: Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната
09:30
Николай Младенов с призив: Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск за разоръжаването на "Хамас"
08:52
Костадинов: "Възраждане" е твърдо в подкрепа на българския бизнес, да произвежда повече и предприемачите да плащат по-добре
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
Калоян Паргов за енергийната криза: Истинското решение не се нами...
22:49 / 24.03.2026
Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и о...
22:41 / 24.03.2026
Карлос Контрера: Черно море може да се превърне в маршрут за мигр...
21:55 / 24.03.2026
Финансов експерт: Отстрани на еврото има реснички, чийто релеф ще...
21:05 / 24.03.2026
Делян Добрев: Вдигането на социалните плащания и пенсиите не тряб...
18:11 / 24.03.2026
Домашната ракия подлежи на облагане с акциз
18:02 / 24.03.2026
