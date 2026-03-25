Това е най-сериозната криза на петролния пазар досега. Това коментира изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев."Със сигурност – да – това е най-сериозната криза, която някога се е случвала, най-сериозното затруднение на пазара, най-сериозния скок на цените и ако така продължава, тенденциите биха били лоши. За щастие има и добри новини от време на време. Добрите на Благовещение са, че 3% са по-ниски цените днес, отколкото вчера, това е резултат от изказването на американския президент, че се търси споразумение с Иран в посока прекратяване на огъня, тоест примирие. Въпреки че Иран отрича, азиатските пазари реагираха и цените паднаха с 3%.“По отношение на цените на горивата у нас, Делчев подчерта пред БНТ, че реакцията при поскъпване е значително по-бърза от тази при поевтиняване."По-бързо се увеличават, факт. По-бързо се увеличават, по-бавно спадат. Редица икономически условия влияят на това. На първо място това, което трябва да се случи е да се прекратят военните действия, иначе такива временни явления с по 3-4% надолу, но все пак около 100 долара, напомням, че 100 долара е близо 50% повече от това, което беше преди началото на военните действия и респективно цената на колонката също скочи в България доста и по цял свят. Време трябва да мине, трябва да се сключи примирие, да спрат военните действия, да се отвори Ормузкия проток и независимо от това трябват месеци за да се стабилизира пазара и да и цените отново да стигнат нивата от преди войната.“