Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Изпълнителният директор на Tavex: Хората трябва да се замислят и да погледнат към злато
Автор: Цоня Събчева 19:59Коментари (0)0
©
Повишаването на цената на златото на световните пазари се обуславя от очакванията, че Федералният резерв на САЩ влиза в нова фаза, която вече по-скоро ще намаля лихвените проценти, отколкото да ги увеличава. Това означава, че ще има засилена парична ликвидност на световните финансови пазари, което винаги води до по-висока инфлация. Пазарите се подготвят за по-инфлационна и по-рискова среда и така се позиционирате и парите. Златото като актив-убежище винаги се възползва от подобна пазарна конюнктура и ще се наблюдава сериозно движение на цената му в следващите няколко месеца. Това каза изпълнителният директор на Tavex Макс Баклаян в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

"Търсенето за злато като актив-убежище, като актив, който може да защити и централните банкери, така и отделните граждани от инфлацията и от тази обезценка на долара, се увеличава. Златото винаги се е оказало добра застраховка срещу обезценяването на валутите в тези геополитически и макроикономически несигурни времена. Шансът от тук нататък цената да върви нагоре в идните няколко месеца е много по-голям, отколкото да има някаква корекция надолу.“

2025 година е годината с най-лошо представяне на долара към кошницата от валути в DXY индекса. По думите на Баклаян доларът като цяло става по-слаба резервна валута, като обясни, че миналата година златото задмина еврото и стана вторият най-голям резерв в активите на централните банки. Тази година вече злато се превръща в първия най-голям резерв на централните банки, задминавайки и долара. "Това по никакъв начин не означава, че САЩ ще се откажат от това да бъдат световна търговска валута. Това са две корено различни неща – едното е да бъде резервна валута и доларът да е скъп, а съвсем различно нещо е доларът да е много използваем за търговия. Най-вероятно цялата прокрипто регулация се опитва да позиционира САЩ в новата дигитална криптоиндустрия като доминантна форма на финанси, същевременно и отслабвайки долара на международните пазари.“

Според експерта хората трябва да се замислят и да диверсифицират от валутни резерви, от валутни спестявания и да погледнат и към злато, като според него няма разлика в ликвидността на валутата евро или американският долар и инвестиционното злато.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: