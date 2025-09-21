ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Изследовател: Римската империя е създадена от хора, мигрирали от Балканите в Рим
Той коментира теориите за сходствата между България и Италия.
"Цялата човешка история, култура и нейното управление в епохите и вековете е свързано с най-големия род и народ, който е бил в Европа и света - това е народът на балгите (балгурите), който е населявал Балканите. Тези хора са се разселвали по всички територии", каза Йорданов пред Bulgaria ON AIR.
Българите са държавотворния народ от Балканите и всъщност Римската империя е създадена от хора, които са мигрирали от Балканите в Рим, каза още изследователят.
"И римляните идват по родово право да си върнат Балканите - една част от тях за загубили в Троянската война. Тоест, излиза, че всички родове и народи имат право да нападат Балканите по родово право - това е един много интересен парадокс", посочи гостът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: