71,3% е подкрепата за протестите към този момент. Това е сериозен дял, съизмерим с времето на протестите през 2020 г., например. 21,4% са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция.
Изследователската практика показва, че ако изследването е проведено изцяло след най-големия протест, то резултатите може да са и по-високи. 49,8% искат оставка на правителството, 32,6% не искат, а 17,6% се колебаят.
Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а отблъскват 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция.
Тези два индикатора са стандартна социологическа практика и се следят трендово, като показват поносимостта към различни управления в годините.
Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. Подкрепата за протестите е очевидно по-голяма от убедеността в различните перспективи след това – при оставка и предсрочни избори зоните на колебаещите се по-сериозни и още няма мнозинства над 50%.
Но дори и при видимото колебание, все повече натежава очакването за оставка и избори. Ако през пролетта, например, две пети са били срещу оставка, а над една трета – за оставка, в последните месеци местата плавно се разменят и вече 49,8% пълнолетни българи са за оставка, докато една трета са против.
Останалите се колебаят. Сходен е трендът и при искането за избори – през пролетта 44,7% са срещу тях, а 31,5% са "за“, после идва плавно в месеците преобръщане до сегашната ситуация от 48%, които нямат проблем с нови избори, срещу 35,8% – които имат. В началото на мандата на това правителство се наблюдаваше обичайният начален кредит на доверие, а после – отново обичайният процес на ерозия на доверието, който, както и при много други правителства, довежда до преобладаващи желания за оставка.
По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори. Тази идея напоследък по традиция по-скоро отблъскваше – на фона на многото извънредни избори в последните години. Сега очевидно и това се променя.
Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено "лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва, протестите имат силна подкрепа
© Булфото
Още по темата
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
11:33
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:36
Задържаният с 31 хил. лв. Симеон: При ареста предупредих за парите, никой не ми обърна внимание
09:42
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:16
Още от категорията
/
Експерт: Обучението на децата по пътна безопасност трябва да започне от най-ранна детска възраст, още с разпознаването на цветовете
12:02
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.