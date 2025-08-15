Изслушват кандидатите за новата Антикорупционна комисия следващия петък

© Булфото Кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията ще бъдат изслушани през следващата седмица. Това решиха днес представителите на Номинационната комисия.



Заседанието ще се проведе в петък от 10:30 часа, а кандидатите ще бъдат изслушани по азбучен ред.



Комисията ще допусне до изслушване и адвокат Аделина Натина, която не бе допусната на последното заседание заради непълно в документите.



Останалите трима кандидати са Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков.