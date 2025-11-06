Изслушват шефовете на ДАНС и НСО в парламентарната комисия за контрол над службите днес.Изслушването на и.ф. председател на Държавна агенция “Национална сигурност" Деньо Денев ще бъде във връзка със състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации и на целевите запаси от нефтопродукти, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг.Началникът на Национална служба за охрана Емил Тонев ще даде информация за това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.