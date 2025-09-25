Изслушват в комисия и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието

© Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев.



Той ще отговаря пред депутатите за това какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България.



Припомняме, че преди седмица това изслушване се провали заради липса на кворум.