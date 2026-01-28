Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
Жена, която била клиент в студио за лазерна епилация, подала сигнал в прокуратурата, след като се сдобила с видео, на което се вижда как козметичките ѝ правят процедурата, докато е без дрехи.
Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Посещавала е студиото преди около две години, като нейни познати са забелязали тези клипове, които са й ги изпратили. Установила е наличие на кадри, заснети от нейната проведена процедура в електронни групи и сайтове, като за нея е доста притеснително това излъчване на тези кадри."
От управата на козметичния център заявиха, че са изненадани от изтеклите кадри и са категорични, че не са разпространявали видеозаписите.
Златина Симеонова, собственик на лазерното студио: "Според мен е станал хакерски пробив в Wi-Fi мрежата, така си го обяснявам аз. Но със сигурност не са умишлено качени видеа."
Според прокуратурата не е престъпление наличието на видеокамери в подобни търговски обекти, но само ако клиентите са предварително информирани.
Според собственичката целта на камерите е изцяло охранителна. По думите ѝ клиентите знаят, защото е упоменато и на входната врата, и на излизане от обекта, както и преди извършване на процедурата също се попълва документ за защита на личните данни и е упоменато, че има видеонаблюдение.
Престъпление е обаче разпространяването на подобни записи и прокурорската проверка ще установяма именно как са изтекли в интернет пространството, информира БНТ.
Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Законът предвижда за този вид престъпление до 1 година лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева."
Самата собственичка на салона казва, че също е потърпевша, защото в интернет са изтекли и нейни порнографски видеозаписи.
Актуални теми
