Изтича важен срок за такситата
Те трябва да бъдат подменени съгласно Закона за въвеждане на еврото.
За таксиметрови автомобили, които не са спазили новите изисквания, ще следят от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", НАП, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Комисия за защита на потребителите, предаде БНТ.
