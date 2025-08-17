ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Извадихме две чанти кал от бойлера": Жители на Плевен недоволни заради проблемите с водоснабдяването
"Първоначално, когато я спряха, беше кална, много кална, направо течеше кал, но сега вече, когато идва, е добре. За битови нужди вече става, но за пиене не съм много сигурна. Кална е от предишния режим, бойлерът го разглобихме и сме извадили две чанти кал отвътре", сподели жител.
"Аз също не използвам вода от чешмата за пиене, само чрез филтрираща кана", каза друг жител.
"Не пием от чешмата вода, само с кана с филтър… Пълно безхаберие – нашите сегашни управници! Колко години ни лъжат, че ще сменят водния цикъл, а са пълни некадърници и безхаберници", заяви жена от града пред Bulgaria ON AIR.
Употребата на замърсена вода може да предизвика ентеровирусни инфекции и зарази. От здравната инспекция в Плевен заявиха, че започват проверки.
"Най-лошото, което може да се случи, е да се разболеем – това е най-лошото и притеснителното, като приемаме ежедневно некачествена вода", смята Петрана Кънчевска от Плевен.
"Има лаборатория, която трябва да се изкаже. Това са от аварии, не са вследствие на дъжд, а аварии, които навреме трябва да се отстраняват, за да няма течове", заяви друг жител на града.
Тази вечер гневни жители на Плевен отново се събират на протест на централния площад с искане властите да вземат мерки за решаване на кризата веднага.
