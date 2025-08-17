"Извадихме две чанти кал от бойлера": Жители на Плевен недоволни заради проблемите с водоснабдяването

© bgonair Регионалната здравна инспекция в Плевен започва проверки за качеството на питейната вода. Контролът се налага, тъй като в голям брой домакинства, когато има вода, тя е мътна и кална, негодна за пиене и домакински нужди. Вече седмица градът е на драстичен воден режим – вода има едва няколко часа в денонощието.



"Първоначално, когато я спряха, беше кална, много кална, направо течеше кал, но сега вече, когато идва, е добре. За битови нужди вече става, но за пиене не съм много сигурна. Кална е от предишния режим, бойлерът го разглобихме и сме извадили две чанти кал отвътре", сподели жител.



"Аз също не използвам вода от чешмата за пиене, само чрез филтрираща кана", каза друг жител.



"Не пием от чешмата вода, само с кана с филтър… Пълно безхаберие – нашите сегашни управници! Колко години ни лъжат, че ще сменят водния цикъл, а са пълни некадърници и безхаберници", заяви жена от града пред Bulgaria ON AIR.



Употребата на замърсена вода може да предизвика ентеровирусни инфекции и зарази. От здравната инспекция в Плевен заявиха, че започват проверки.



"Най-лошото, което може да се случи, е да се разболеем – това е най-лошото и притеснителното, като приемаме ежедневно некачествена вода", смята Петрана Кънчевска от Плевен.



"Има лаборатория, която трябва да се изкаже. Това са от аварии, не са вследствие на дъжд, а аварии, които навреме трябва да се отстраняват, за да няма течове", заяви друг жител на града.



Тази вечер гневни жители на Плевен отново се събират на протест на централния площад с искане властите да вземат мерки за решаване на кризата веднага.