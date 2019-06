© o ca ĸoeĸc "Cea Co", oype ĸao "apcĸ ac Beac", a o coceĸ, oĸaa oĸye Tpocĸ pecp, pa epa a lmbrg V ulgr. Koaa "ap eo xoc ", coceoc a pya ecop o Xoĸo, po o ĸoeĸca epoa 2014-2015 . Cea o ee e coceoc a ecea Mpoca Πee, e o oee cpyop a ĸae, a aĸoxo pe "Cocoĸ", ĸaĸo coceĸ a Πapĸ xoe "Boa" Cyecĸ pa "pa Xoe ap" o 2016 oa.Cooca a ceĸaa ocaa eca.



Koeĸc ĸa epe c o a 880 eĸapa ey ceaa Pao oe Mycaeo, pxy ĸoo a o pe, ca ĸoeĸc, pepoo pe py. a "apcĸ ac Beac" ae pao aoe - paaeo a opoe aĸaoe ĸoeĸc cc aĸp aĸaapĸa, xoe, ĸaa, o py oĸoo peo pe poaeo a oe 1 500 eĸapa pa ocĸ epe.



Πpoaao, apaaa ec e 1,5 apa ea, a o-ĸco cyaa e yoea o 1,5 apa. cxa cao oĸe - ĸyxa 305 ĸa o oa E Πe, ĸoo cea co ca poec a poaa a c ĸyya, oco ypac Xpco Hĸoo. ocea ĸoeĸc e ĸae a apcĸaa ooa opca pe "Kaa Koce e", ĸoeo e coceĸ a ĸoeĸca. Πaapaa y ĸaaa, aeo c ĸoĸo ceao cae a ea py ĸoa, e aeeae 15,6 apa ea.