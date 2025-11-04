Сподели close
Има изгорял захранващ блок на I система за безопасност на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Това научи "Фокус" от собствени източници.

Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.

Случаят е от вчерашния ден. Всичко е под контрол, ситуацията е овладяна.