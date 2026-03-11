Наталия Киселова и президента Илияна Йотова. Това заяви председателят на ''Възраждане'' Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Костадинов обвини в "държавна измяна" Илияна Йотова и Наталия Киселова заради техни изказвания, че България носи отговорност за депортацията на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война.
"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава и от една от българските партии, към която принадлежи държавния глава", обясни Костадинов.
"Българската държавна политика не се е променила - България не признава вина за депортацията на тези евреи", каза още той Костадинов и допълни, че те не са били български граждани и не са били под пряка българска власт, докато българските евреи са били спасени - факт, който по негови думи, е признат в международен план.
''Виждаме как се поругават собствените ни закони и собствените решения на парламенти от държавния глава и от председателя на една от ПГ, който доскоро беше председател на НС, това е недопустимо", каза депутатът.
"Този ден - денят за паметта на жертвите от Холокоста е денят, в който Израел трябва да благодари на България така, както ние всяка година на Трети март изразяваме благодарност към хората, които са ни освободили - да кажа откровено Русия и руския народ", допълни той.
